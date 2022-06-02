Саудовская Аравия заменит российскую нефть на Западе?

Саудовская Аравия готова нарастить добычу нефти, если добыча ее в России существенно упадет, и королевство уже дало понять об этом странам Запада, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, власти Саудовской Аравии полагают, что настоящего дефицита нефти, несмотря на осложнившуюся ситуацию, пока нет, но в случае сокращения нефтедобычи в России такая вероятность станет значительно выше, уточняет ТАСС.

Ранее королевство неоднократно отказывало Белому дому и G7 в увеличении нефтедобычи, позиция страны изменилась, по словам одного из источников FT, в результате ряда визитов в королевство американской делегации в составе координатора Совета нацбезопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгурка и старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина - по итогам переговоров саудовская сторона согласилась действовать в целях снижения цен на нефть и увеличить добычу в случае дефицита.

"Саудовская Аравия осознает риски и то, что не в ее интересах терять контроль над ценами на нефть", - пояснил один из собеседников издания.

В материале также сообщается, что уже обсуждался и вопрос скорейшего наращивания нефтедобычи в Саудовской Аравии и ОАЭ - по словам дипломатического источника, это решение может быть озвучено сегодня на заседании ОПЕК+. Пока оно не принято окончательно, но если это произойдет, то запланированное на сентябрь увеличение нефтедобычи совершится в июле и августе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, не стоит во всем доверять западным публикациям о планах Саудовской Аравии. "Две западные газеты буквально в один день выпустили публикации, которые касаются ОПЕК+: одна о том, что якобы Россию исключат из организации, другая о том, что якобы долю России заберет себе Саудовская Аравия. Это похоже на определенную информационную кампанию, которая призвана внести недоверие в ряды участников ОПЕК+. Напомню, что Саудовская Аравия и ОПЕК уже заявили в ответ на первую публикацию, что ничего подобного они не обсуждают, Россию никто не исключает. По сути, опровергли", - прежде всего сказал он.

"США делают это, поскольку они всячески критикуют само соглашение ОПЕК+, у них даже закон сейчас обсуждается, запрещающий картельные сговоры в нефтяной сфере. То есть американцы буквально хотят запретить даже классический ОПЕК, не говоря про ОПЕК+. Вашингтон полагает, что, если не будет ОПЕК+, каждый будет добывать по максимуму, а значит, увеличится мировая нефтедобыча и цены на нефть упадут. Одна из главных проблем США в том, что у них топливо на внутреннем рынке дорожает, это вызывает недовольство избирателей и они больше критикуют администрацию Байдена. Из-за того, что топливо дорогое, разгоняется инфляция, дорожают вообще все продукты, включая продовольствие. Поэтому США занимается кампанией против ОПЕК+", - обратил внимание Игорь Юшков.

"Что касается Саудовской Аравии, то ей важно сохранить сам формат соглашения ОПЕК+. Мало ли что дальше случится, может начаться очередной локдаун из-за какого-нибудь нового заболевания, и тогда опять придется регулировать и балансировать рынок. Если сейчас разрушить соглашение ОПЕК+ и перестать соблюдать квоты, не договориться с Россией, то формат уже никогда не вернется и им нельзя будет пользоваться для баланса рынка. Поэтому Саудовская Аравия очень осторожно относится ко всем предложениям. Думаю, если Россия будет против того, чтобы Саудовская Аравия чрезмерно увеличивала объемы добычи, забирая себе российскую квоту, Эр-Рияд не пойдет на обострение отношений с Москвой", - прогнозирует экономист.

"На заседании ОПЕК+ сегодня стоит ожидать, что участники соглашения договорятся о сохранении прежних планов по стабильному увеличению добычи. То есть вновь произойдет увеличение квот, но в соответствии с предыдущим решением наращивать суммарное производство нефти раз в месяц на 430 тыс баррелей в сутки. Я думаю, что обострения не будет. Саудовской Аравии нет смысла разрушить приносящее ей столько пользы соглашение. Она ведь сейчас зарабатывает большие деньги на высоких нефтяных ценах, ей ни к чему менять ситуацию", - заключил Игорь Юшков.