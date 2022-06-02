По Байконуру будут водить экскурсии

2 июн. 10:09

В скором времени в казахстанском Байконуре заработает собственная туристическая компания, которая займется организацией туров в город, - сообщил глава администрации города Константин Бусыгин.

"Мы готовим открытие туристической компании, которая заключит контракты с теми, кто заинтересован попасть на Байконур. Нам легче с Кызылординской областью работать, но можно и из Алма-Аты, Нур-Султана. Почему нет? Полтора часа на самолете - и на месте. Я думаю, что это очень перспективно", - заявил Бусыгин, передает ТАСС.

Сейчас в городе сняты все коронавирусные ограничения, идет непрерывное улучшение города, развивается инфраструктура, открываются памятники, а на жилых домах появляются рисунки на космическую тему.

Напомним, сегодня, 2 июня, в Байконуре отмечают день города. Комплекс, который включает город и космодром, был передан России в аренду на 20 по соглашению от 28 марта 1994 года и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004-м аренда была продлена до 2050 года.