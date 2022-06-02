Турецкая авиакомпания начала лететь из Москвы в Измир

2 июн. 9:56

Турецкий авиаперевозчик Pegasus сообщил о начале полетов из московского аэропорта Домодедово в Измир. Рейсы будут производиться три раза в неделю на период до октября.

Как сообщает РИА Новости, первый самолет уже прибыл в аэропорт имени Аднана Мендереса, расположенном в 18 км от города. Прилет в Измир позволит значительно сократить время трансфера до ряда популярных курортов.

Раньше ближайшим международным хабом был Даламан, но путешественникам приходилось добираться на автобусах до отелей от двух до 3,5 часов.

Благодаря новым рейсам, в Чешме и Кушадасы можно попасть через час и 15 минут, а в Дидим — через полтора часа. Менее часа займет поездка от аэропорта к гостиницам в поселке Оздере и городке Гумульдур.