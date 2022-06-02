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Единый билет откроет посетителям музеи Геленджика 

Единый билет откроет посетителям музеи Геленджика 

Три музея Геленджика можно будет посетить по единому билету, сообщили в мэрии города, соответствующее распоряжение было подписано 30 мая. 
Уточняется, что проект объединил музей курорта, Греческий центр и Старый парк. Как 
"Такие совместные проекты помогут раскрыть Геленджик с неизведанной для отдыхающих стороны. Мы – курорт федерального значения, но наш город таит много интересных исторических фактов. Гости курорта смогут узнать, насколько разнообразен и интересен наш город", - сообщил глава горадминистрации Алексей Богодистов.

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