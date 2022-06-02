В Сочи и Туапсе выявляли бесхозные энергообъекты 

2 июн. 9:05

В ходе плавной проверки сотрудники "Россети Кубань" в Сочи и Туапсе выявили 28 энергообъектов. Ни один из них не имел сособственника. В связи с этим качественное техобслуживание также не проводилось.

"Они работают на пределе возможностей. Из-за этого часто случаются нарушения в энергоснабжении, потери электроэнергии, создается угроза для здоровья и жизни окружающих", - говорится в сообщении энергокомпании.

Уточняется, что в Сочи были обнаружены заброшенные воздушные и кабельные ЛЭП, трансформаторные подстанции. А в Туапсе было выявлено 14 воздушных линий электропередачи.