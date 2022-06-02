Пашинян и Раиси провели телефонный разговор

2 июн. 9:47

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, такое сообщение опубликовано на сайте главы армянского правительства.

Политики обсудили ряд важных вопросов двусторонней и региональной повестки, в том числе открытие региональных коммуникаций, начало делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном, послевоенное урегулирование и нормализацию отношений между Ереваном и Баку.

Пашинян поделился с Раиси впечатлениями от прошедшей 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Говоря о вопросах двусторонней повестки, армянский премьер и иранский президент обратили особое внимание на строительство третьей линии электропередачи Армения-Иран, автомагистрали "Север-Юг" и области энергетики, а также подтвердили договоренность о взаимных визитах.