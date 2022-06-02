В Кремле рассказали, когда пройдет прямая линия с Путиным

2 июн. 9:42

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет после Петербургского международного экономического форума, однако точных дат пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Прямая линия пройдет в любом случае после ПМЭФ. У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

В мае пресс-секретарь Путина уже сообщал о подготовке к прямой линию В прошлом году линия с президентом прошла 30 июня и продлилась 3 часа 43 минуты.

Стоит добавить, что Петербургский международный экономический форум в этом году состоится с 15 по 18 июня.