СМИ: в Германии нашли множество "дыр" в новых антироссийских санкциях

2 июн. 9:42

Новый, шестой по счету пакет европейских антироссийских санкций не только оказался "дырявым" но и поставил под вопрос целостность самого Евросоюза, - пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С введением нефтяного эмбарго ЕС достиг точки, когда цена согласованных действий против России оказывается слишком высокой, по крайней мере, для некоторых государств, и это касается не только Венгрии, - отмечает издание.

"Правда в том, что время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло", - пишет газета, отмечая: Венгрия блокировала решение почти четыре недели, а Германия высказалась за него лишь после того, как значительно снизила импорт российской нефти, передает РИА Новости.

Получается эмбарго с маленькими и большими дырами - Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать нефть по трубопроводу "Дружба", хотя Германия и Польша больше не будут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет как минимум на 90% всего импорта. И потом - ограничения в отношении нефти фактически вступят в силу только с 2023 года, и до тех пор это не только не нанесет никакого ущерба России, но даже компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго и даст ей время заняться поиском новых клиентов.

А вот риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС, очень высок, - добавляет автор публикации.