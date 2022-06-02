Банду серийных похитителей скота поймали в Карачаево-Черкесии 

2 июн. 9:37

Полицейские разоблачили преступную группу, похищавшую домашний скот, в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Местные жители 39, 43 и 48 лет совершали преступления в Карачаевском, Зеленчукском и Усть-Джегутинском районах, воруя животных с пастбищ и отгонов, которые находились далеко от населенных пунктов, и в основном по ночам.

"Установлена причастность подозреваемых к восьми кражам 29 голов скота, в том числе лошадей различных пород, коров, телят и барашков. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража".

Предварительно известно, что часть скота злоумышленники забивали и продавали в течении первых двух дней после кражи, таким образом они "заработали" 130 тыс рублей.

Двое фигурантов взяты под стражу, третий дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Часть животных найдена, их вернули потерпевшим.