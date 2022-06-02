В России сократилось производство кондитерских изделий

2 июн. 9:33

Производство кондитерских изделий снизилось в России по итогам января-апреля текущего года. Их изготовление сократилось примерно на 50 тыс тонн год к году.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные из презентации Минсельхоза, производство кондитерской продукции за первые четыре месяца текущего года снизилось на 3,4%, до 1,2 млн тонн год к году. Сладости стали единственной категорией среди основных продуктов питания, где зафиксировано снижение выпуска. По данным ведомства, производство молока, сыров и сахара за этот период увеличилось в пределах 5%, сливочного масла, муки и макаронных изделий — на 11-16%, а гречневой крупы — более чем на 36%.

Отмечается, что одной из ключевых причин снижения производства сладостей является уменьшение поставок на внешние рынки.

Кроме того, источник издания подчеркивает, что по итогам января - апреля экспорт кондитерских изделий из России снизился на 40 тыс тонн год к году, что сопоставимо со снижением производства.

Ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, весной была прекращена публикация статистики внешней торговли во избежание "некорректных оценок и спекуляций". По итогам первых шести месяцев прошлого года вывоз кондитерской продукции возрос на 16,5%, до 329,6 тыс тонн год к году.