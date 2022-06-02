Крымские отельеры помогут автотуристам

2 июн. 9:23

В условиях запрета полетов крымские отельеры предлагают более выгодные условия для туристов, путешествующих на автомобилях, - сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"Некоторые отельеры на старте высокого сезона для гостей, прибывших на автомобиле, предлагают специальные акции. Это проживание за полцены, кешбэк за преодоленные километры и размещение в подарок", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также отели полуострова с 1 июня сделали бесплатными парковки на территории размещения для своих гостей-автотуристов, а в курортных городах увеличили количество парковочных пространств.