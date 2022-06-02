Польша прекращает выплаты украинским беженцам

2 июн. 8:57

Большая часть украинских беженцев в Польше в скором времени лишится ежедневного пособия, - сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

Уже с 1 июля пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается – это инвалиды, а также беременные и многодетные женщины. Польские власти намерены стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно, - отметил чиновник.

"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", - приводит Rzeczpоspolita слова польского профессора Петра Длугоша.

Напомним, по данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.