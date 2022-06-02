СМИ: Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

2 июн. 8:44

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии, подавших заявку на членство в НАТО, - сообщил официальный вестник турецкого правительства Resmi Gazete.

За подписью Эрдогана назначены новые послы в 25 странах. Также заменены послы Швеции и Финляндии, подавшие заявку на членство в НАТО и имеющие разногласия с Анкарой, - передает РИА Новости.

Послом в Финляндии назначен Дениз Чакар, занимавший пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре, а послом Швеции назначен Джан Тезель, занимавший пост гендиректора по двусторонним политическим вопросам в МИД Турции.

Напомним, на фоне событий на Украине Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс, однако Турция заблокировала начало процесса их рассмотрения. Как заявил Эрдоган, Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.