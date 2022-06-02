Столичный регион окажется во власти дождей

2 июн. 8:27

Сегодня в столичном регионе будет тепло, но ожидается облачная погода с прояснениями, а во второй половине дня пройдут дожди, а местами грозы, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, выходящего своим центром на северо-запад нашей страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23-25 градусов тепла, в Подмосковье от 21 до 26", - сообщил Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть теплый, юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с, при грозах он будет порывистым. Атмосферное давление достигнет 750 мм рт ст, - добавил синоптик.