Крым справился с украинской продовольственной блокадой

2 июн. 8:14

Крыму удалось преодолеть продовольственную блокаду, которую устроила полуострову Украина, - заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи", - рассказал Крючков, передает РИА Новости.

Поставки в Крым фруктов и овощей из Херсонской и Запорожской областей позволили существенно снизить цены в регионе, которые упали в два-три раза. "Это, пожалуй, лучший ответ всем "сомневающимся" на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобожденные регионы юга Украины - это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие – это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе", - подчеркнул Крючков.

Напомним, поставка товаров и продовольствия в Крым из Херсонской области Украины была заблокирована в 2015 году, а с середины января 2016 года регион переориентировал бизнес и транспортные логистические связи на материковую часть России.