МИД РФ: США готовят миру новые конфликты

2 июн. 7:58

США, готовясь к будущим конфликтам, создают новые региональные союзы, и Россия будет всячески противодействовать этому, - заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.

"Сейчас на различных региональных уровнях США плетут альянсы, которые имеют ту же направленность, как и все, что происходит в мире. Создание системы глобального доминирования, AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США), американо-японский, американо-южнокорейский альянсы - все это региональные схемы для решения своих глобальных задач. Посмотрите на все страны, с которыми у США есть союзнические отношения, они потеряли свой голос. ...Европейцы сделали все, чтобы разрушить собственную региональную безопасность", - отметил дипломат, передает ТАСС.

"То, что они делают сейчас - это, по сути, подготовка к будущим конфликтным ситуациям. Это Ближний Восток, создание систем ПРО, азиатское направление, формирование альянсов против Китая", - обратил внимание посол по особым поручениям МИД РФ.

"Мы не будем помогать американцам решать вопросы становления доминирования в мире. Мы защищаем свои национальные интересы, и будем защищать их дипломатическими методами", - добавил Машков.