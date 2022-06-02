Казахстанским огнеборцам удалось остановить масштабный лесной пожар

2 июн. 7:42

Все пожарные Восточно-Казахстанской области Казахстана брошены на тушение лесного пожара на территории лесного хозяйства "Семей орманы", - сообщает пресс-служба ДЧС региона.

С огнем сражаются 399 человек - лесники, спасатели, сотрудники акиматов и военнослужащие воинской части МЧС, задействованы 85 единиц техники, а в городе Семее объявлен 5-й класс пожарной опасности, - передает Sputnik Казахстан.

Как полагают в ДЧС страны, скорее всего пожар начался из-за грозового разряда.

Площадь пожара устанавливается.

Распространение огня остановлено. Сейчас ведутся работы внутри лесной зоны.