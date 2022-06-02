СМИ: российские компании смогут производить запчасти для Airbus и Boeing

2 июн. 7:29

Российские компании получили сертификаты, позволяющие разрабатывать запчасти для иностранных самолетов Airbus и Boeing, перешедших в пользование РФ, - пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.

Весной Росавиация выдала пяти компаниям сертификаты, позволяющие предприятиям работать с зарубежными воздушными судами, и теперь большинство компаний, получивших необходимые документы, займутся импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел и кухонного оборудования, а еще одна из них займется разработкой модификации компонентов и схемы ремонтов, - отмечается в публикации, передает "АиФ".

Подобная практика достаточно часто встречается на мировом рынке и позволяет различным компаниям, кроме производителей, разрабатывать и изготавливать компоненты для воздушного сообщения, - отметил источник издания.