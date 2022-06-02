СМИ: власти США не могут согласовать новые санкции против России

2 июн. 7:14

Власти США переживают раскол из-за отсутствия единой позиции по целесообразности введения дальнейших санкций в отношении России, - сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Часть администрации президента Джо Байдена настаивает на введении еще "более жестких антироссийских мер", уверяя, что возражения ряда западных партнеров США, связанные с экономическими последствиями санкций против Москвы, удастся преодолеть. Другая группа чиновников, многие из которых представляют Минфин страны, обеспокоена рисками подобных ограничительных мер для мировой экономики, - передает "АиФ".

Ситуацию накаляет приближение промежуточных выборов в конгресс США и шансы демократов в том случае, если цены на бензин в стране останутся такими же высокими, - отмечает издание.