Миру грозит голод из-за нехватки удобрений из России и Беларуси

2 июн. 6:58

Украина за 2021 год экспортировала более 13 млн т зерна и не является основным поставщиком на мировом товарном рынке, - рассказал доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Лидер на зерновом рынке мира - Россия (более 30 млн т), далее следуют США и Канада (примерно по 26 млн т) и Франция (более 19 млн т), и из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится. Однако недостаток удобрений на мировом рынке вызовет серьезные проблемы, - передает "Прайм".

"Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада - морские порты попали под санкции. Практически во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет", - пояснил Белхароев.