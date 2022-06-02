США определились с новой военной помощью Украине

2 июн. 6:42

Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire, - пишет агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

В то же время продажу беспилотников, произведенных компанией General Atomics, может заблокировать конгресс. План сделки, согласно источникам, "находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель", - передает РИА Новости.

Часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в $40 млрд направят на финансирование возможной продажи беспилотников, а также на обучение украинских военных их использованию.

Накануне президент США Джо Байден также объявил о новых военных поставках Украине, включающих в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. В список также входят четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.