СМИ: антироссийские санкции – "надменная фантазия"

2 июн. 6:28

Запад на сможет одолеть Россию санкциями, - пишет британское издание The Spectator.

После начала российской спецоперации на Украине у Европы возникла "надменная фантазия", что она может одержать верх исключительно за счет рестрикций, однако последние попытки ЕС отказаться от импорта российской нефти показывают, насколько это безрассудно, - пишет автор публикации, передает РИА Новости.

Возможно, санкции помогают снизить жизненный уровень российских граждан, но они никак не могут подорвать источник силы национальной экономики, каким является экспорт нефти и газа. С февраля страны-участницы Евросоюза заплатили Москве за них более 40 млрд фунтов стерлингов (почти $50 млрд), - напоминает The Spectator.

Но даже если ЕС договорится об отказе от нефтяного и газового импорта из России, действительность полностью опровергает предположения о том, что Запад может самостоятельно вести санкционную войну против Москвы, поскольку зависимость Европы от российских энергоресурсов – итог многолетней непродуманной политики. Запад не сумеет обрушить Россию без помощи Китая, Индии и прочих крупных потребителей энергоресурсов, - резюмирует издание.

Напомним, на этой неделе лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет коснется лишь поставок по морю. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.