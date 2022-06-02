Мужчина открыл стрельбу в медцентре в городе Талса в Оклахоме, есть жертвы

2 июн. 6:11

Минувшей ночью чернокожий мужчина открыл стрельбу в медицинском центре в американском городе Талса, штат Оклахома, - сообщил местный телеканал NewsOn6 со ссылкой на полицию.

Есть множество пострадавших, а число погибших по последним данным составляет пять человек, включая подозреваемого преступника, - сообщил представитель местной полиции, передает РИА Новости.

Известно, что чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством.

"Четверо ни в чем не виновных людей убиты. Стрелявший умер от нанесенных себе ранений", - рассказал полицейский.

О случившемся поставлен в известность президент США Джо Байден. Белый дом предложил местным властям свою помощь.