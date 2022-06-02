Турция и Пакистан обсудили развитие сотрудничества

2 июн. 5:42

В Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. На переговорах стороны обсудили весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Пакистан готовы к дальнейшему укреплению двусторонних отношений "со стратегической точки зрения, соответствующей истории, дружбе и потенциалу двух стран".



Глава турецкого государства обратил внимание на успешное взаимодействие Анкары и Исламабада в оборонной промышленности. "Мы довольны конкретными проектами сотрудничества, разработанными в последнее время. Совместное производство корветов в рамках проекта MILGEM подает важный пример в этом отношении", - цитирует его агентство Anadolu.



Эрдоган также сообщил, что объем двустороннего товарооборота между Турцией и Пакистаном достиг $1 млрд и стороны намерены увеличить его до $5 млрд.



Комментируя ситуацию в Афганистане, он заявил о необходимости обеспечения устойчивой стабильности в этой стране. "Мы (с Пакистаном) работаем вместе, чтобы помочь афганскому народу смягчить последствия гуманитарного кризиса. Турция отправила четыре благотворительных поезда с более чем 4 тыс онн гуманитарной помощи в Афганистан, сейчас мы готовимся к отправке пятого поезда", - поведал турецкий лидер.