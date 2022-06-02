Байден и Столтенберг обсудят предстоящий саммит НАТО

2 июн. 3:34

В четверг, 2 июня, состоится встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, на которой будет обсуждаться подготовка к ближайшему саммиту организации. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Завтра президент встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и своим помощником по нацбезопасности Джейком Салливаном в Белом доме", - цитирует ее ТАСС.

Жан-Пьер подчеркнула, что они обсудят подготовку к мадридскому саммиту и силу трансатлантического альянса.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня.