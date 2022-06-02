Начав экспорт Bayraktar TB3, Турция станет "беспилотной супердержавой"

В этом году Турция намерена представить свой новый дрон Bayraktar TB3. Вооруженный беспилотные - преемник TB2, прославившегося боевыми успехами в Ливии, Сирии, Нагорном-Карабахе и других местах. В отличие от TB2, TB3 - морской беспилотник, способный взлетать на коротких взлетно-посадочных полосах и с палуб кораблей, пишет Forbes.

Также в этом году Турция рассчитывает спустить на воду новый флагман ВМС - TCG Anadolu (L-400). Авианосец повторяет конструкцию испанского Juan Carlos I. Ранее рассматривалась возможность приобретения небольшого флота истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II с коротким взлетом и вертикальной посадкой для авианосца Anadolu. Однако в 2019 году Анкаре была запрещена покупка любых F-35 после приобретения российских передовых зенитно-ракетных комплексов С-400.

В результате, было решено, что авианосец Anadolu будет использоваться исключительно для запуска дронов, в разработке и эксплуатации которых Турция достигла значительных успехов. Благодаря складным крыльям, от 30 до 50 дронов TB3 смогут быть размещены на Anadolu, как только его строительство будет завершено.

Турция собирается производить TB3 не только для своего нового флагмана. Анкара надеется их экспортировать, как и предыдущие TB2. ”Наши новые TB3 станут идеальным дополнением для японских вертолетоносцев ”Идзумо”, - заявил в марте Халук Байрактар, генеральный директор компании Baykar, производящей дроны.

Вполне возможно, что дроны Bayraktar станут ценнейшим активом. ВМС большинства стран мира не могут себе позволить ничего похожего на современные американские авианосцы, поэтому многие обходятся универсальными десантными кораблями и вертолетоносцами, наподобие Anadolu.

”Японские корабли класса ”Идзумо” были разработаны для вертикального взлета и посадки вертолетов. Эти суда гораздо меньше авианосцев, - говорит Джеймс Роджерс, доцент кафедры военных исследований в Университете Южной Дании. - По сообщениям, TB3 были специально разработаны для взлета и посадки на коротких взлетно-посадочных полосах, крылья у них складываются. Вполне возможно, что новые беспилотники смогут обеспечить малые авианосцы летательными аппаратами с неподвижным крылом и большой дальностью полета”.

По словам Роджерса, TB3 ”заполнят серьезный пробел в возможностях Турции”. ”Поскольку F-35 по-прежнему невозможно экспортировать в страну, TB3 обеспечит универсальный десантный корабль Anadolu оперативной наступательной авиацией, - говорит эксперт. - Если дроны окажутся успешными, то и другие страны с аналогичными судами получат действенные ”дрононосцы”, то есть универсальные десантные корабли будут усовершенствованы до БПЛА-платформ”.

”Беспилотники для военно-морских операций - перспективная сфера развития, - уверен Роджерс. - Россия занимается разработкой больших дронов с вертикальным взлетом и посадкой, а также беспилотников, которые могут быть запущены с помощью катапульты с палуб кораблей для использования вдоль Северного морского пути. Турция же прокладывает путь за счет своих новых TB3, которые будут поставлены на вооружение и потенциально могут стать предметом международной торговли”.

Учитывая тот факт, что TB3 изначально разрабатывался для военно-морских операций, сможет ли он повторить экспортный успех своего наземного предшественника TB2? ”Сперва TB3 будет продвигаться за счет операционной эффективности TB2, продемонстрированной по всему миру, - объясняет Бейкер. - Турция продвигала дрон TB2 как лучший в мире беспилотник. Однако TB3 еще предстоит продемонстрировать свою боеспособность в долгосрочной перспективе. Кроме того, продажи должны быть разумными, чтобы предотвратить использование БПЛА новыми игроками не по назначению. Тем не менее поскольку дроны TB3 будут летать за пределами прямой видимости оператора и за счет оснащения автоматическими системами взлета и посадки, они станут уникальным товаром в сравнении с TB2. Судя по всему, Турция пытается упрочнить свое положение в качестве ”беспилотной супердержавы””.