Байден заговорил о возможной закупке российской нефти по ценам ниже рынка

1 июн. 23:26

Американский лидер Джо Байден заявил, что Запад обсуждает возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

Он дал понять, что Штаты вместе с союзниками ищут варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне ситуации на Украине и санкций против РФ, все больше затрагивающих поставки энергоносителей.

"У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене", - цитирует Байдена РИА Новости.

По его словам, если такое решение будет принято, то Россия сможет экспортировать нефть, но по "цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке".