ООН согласилась называть Турцию Turkiye

1 июн. 23:07

ООН удовлетворила официальный запрос Анкары на изменение названия страны на всех иностранных языках на Turkiye, рассказал "Анадолу" пресс-секретарь генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш получил уведомление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о переименовании.

"Изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма", - цитирует Дюжаррика "Интерфакс-Азербайджан".

Теперь название Turkiye ("Туркийе") будет применяться на всех международных форумах и в официальных документах вместо различных этнонимов (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).