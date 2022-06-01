1 июн. 23:43

В Дагестане стартует конкурс "Мастер - золотые руки", участниками которого станут мастера народных художественных промыслов, - сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана в очередной раз запускает конкурс среди мастеров народных художественных промыслов "Мастер - золотые руки", который проводится в республике с 2017 года. Ежегодно его участниками становится около 100 мастеров. И в этом году талантливые ремесленники смогут проявить себя в шести номинациях", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В заявленных номинациях - традиционные дагестанские художественные изделия из серебра (посуда, шкатулки и другие предметы); женские украшения из серебра; художественно оформленное холодное оружие; ковры и ковровые изделия; художественные изделия из дерева с орнаментальной насечкой; дагестанская керамика.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку в бумажном виде в министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана и на e-mail: dagart@mail.ru. Прием заявок и конкурсных работ продлится до 15 июля.