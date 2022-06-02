Академия танца Бориса Эйфмана поищет таланты на Кубани

2 июн. 1:23

Преподаватели академии танца Бориса Эйфмана проведут смотры талантливых детей в Сочи и Краснодаре, информирует пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

"6 июня состоится просмотр в Сочинском колледже искусств. А 9 июня – в Детской школе-интернате искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко в Краснодаре", - пояснили в ведомстве.

Принять участие в просмотрах смогут дети в возрасте от 6 до 12 лет, лучшие получат рекомендации на вступительные экзамены или приглашение на бесплатную стажировку в Академии, в дальнейшем они смогут продолжить обучение в уже сформированных классах.

Выпускники Академии танца Бориса Эйфмана получают диплом о среднем профессиональном образовании "Артист балета, преподаватель".

В настоящее время в Академии обучаются 34 ребенка из Краснодарского края.