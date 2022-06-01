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На фестиваль "Море шаров" в Геленджик приедут аэродизайнеры из Ирана 

На фестиваль &quot;Море шаров&quot; в Геленджик приедут аэродизайнеры из Ирана 

Фестиваль аэродизайна "Море шаров" пройдет в Геленджике 4 июня, в нем примут участие мастера из Ирана. 

Фестиваль приурочен к открытию летнего сезона на курорте, в этом году он состоится в десятый раз. Участниками праздника станут аэродизайнеры из России и Ирана. 

В пресс-службе администрации Геленджика уточнили, что для создания конкурсных экспозиций будут использовать воздушные шары из латекса, этом натуральный биоразлагаемый материал. 

В этом году праздник будет посвящен мультипликации. Старт "Моря шаров" намечен на 17.00 4 июня, он состоится на Центральной площади Геленджика.

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