На фестиваль "Море шаров" в Геленджик приедут аэродизайнеры из Ирана 

1 июн. 23:58

Фестиваль аэродизайна "Море шаров" пройдет в Геленджике 4 июня, в нем примут участие мастера из Ирана.

Фестиваль приурочен к открытию летнего сезона на курорте, в этом году он состоится в десятый раз. Участниками праздника станут аэродизайнеры из России и Ирана.

В пресс-службе администрации Геленджика уточнили, что для создания конкурсных экспозиций будут использовать воздушные шары из латекса, этом натуральный биоразлагаемый материал.

В этом году праздник будет посвящен мультипликации. Старт "Моря шаров" намечен на 17.00 4 июня, он состоится на Центральной площади Геленджика.