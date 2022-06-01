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Следующее заседание стратегического диалога со странами Персидского залива пройдет в Москве

Следующее заседание стратегического диалога со странами Персидского залива пройдет в Москве

Россия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Саудовская Аравия) договорились провести следующее заседание совместного стратегического диалога в следующем году в Москве, об этом рассказали в МИД РФ.

На пятом заседании сегодня стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и севере Африки, а также ситуацию вокруг Украины. Представители ССАГПЗ подтвердили свою заинтересованность в развитии связей с РФ, в первую очередь - в нефтегазовом, энергетическом и транспортном секторах, а также в сфере развития технологий мирного атома.

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