В Грузии проведут фестиваль итальянских вин

2 июн. 0:33

Первый фестиваль-дегустация итальянских вин Мерано состоится в Грузии 19 июня.

В Ассоциации вин Грузии уточнили, что мероприятие пройдет в винодельне Шато Мухрани в регионе Мцхета-Мтианети. Фестиваль вин и кулинарного искусства из Мерано впервые пройдет за пределами Италии.

Фестиваль будет проходить с 11.00 до 19.00, гости мероприятия смогут продегустировать и приобрести представленные вина. Также состоятся кулинарные мастер-классы под руководством специально приглашенного из Италии шеф-повара Антонио Тубелли.

Завершится винный фестиваль выступлением музыкальной группы "Микстура".

Билеты на мероприятие уже поступили в продажу, они доступны онлайн, детям до 12 лет вход свободный.