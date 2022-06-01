Торговля наркотиками довела жителей Дагестана до суда

1 июн. 22:47

В отношении жителей Дагестана в Кабардино-Балкарии возбуждены уголовные дела, их обвиняют в продаже наркотиками, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Было установлено, что в конце марта 33-летняя уроженка Дагестана незаконно купила мефедрон, масса которого составила 5,29 гр. По пути домой, находясь в Зольском районе, она сбыла 0,66 гр. вещества 21-летнему земляку.

Против нее возбудили уголовные дела по статьям "Незаконное приобретение наркотических средств" и "Незаконный сбыт наркотических средств". В отношении юноши материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Его возбудили по статье "Незаконное приобретение наркотических средств. Пособничество в незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере".