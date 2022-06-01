В Финляндии процесс вступления в НАТО сравнили с чистилищем

1 июн. 22:29

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что для вступления в НАТО необходимо обладать крепкими нервами и настойчивостью.

"Сейчас нужны крепкие нервы и настойчивость", - сказал он, отметив, что процесс вступления является своего рода чистилищем, к которому финны в настоящее время не были готовы.

Глава ведомства пояснил, что все еще оптимистичен в отношении членства в НАТО, однако больше не думает о том, что рассмотрение заявок завершится к началу 2023 года. По его словам, страна-кандидат должна знать, куда она вступает и какие есть условия.

"Для новых членов может быть только один набор правил. Не может быть никаких новых условий и положений, к которым должны адаптироваться страны-кандидаты", - добавил министр.