Горячий Ключ и Адлер может связать скоростная трасса

1 июн. 22:12

Государственная дорожная компания "Автодор" представила проект строительства новой скоростной трассы Горячий Ключ - Адлер, включая обходы Туапсе, Лазаревского, Лоо, Дагомыса и Адлера, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Компания рассматривает два проекта скоростной трассы, которая будет дублером уже существующей трассы А-147: первый - это дорога от Горячего Ключа в Туапсе, а затем в Сочи. Второй вариант - прибрежный, по маршруту Горячий Ключ - Джубга - Сочи с выделением обходов населенных пунктов Туапсе, Лазаревское и строительством третьей очереди обхода Сочи. Также рассматривается строительство альтернативного участка дороги в обход Адлера, - передает портал Юга.ру.

Когда именно начнется строительство и сколько денег на него направят, не уточняется. Известно, что завершается инженерное обследование на основе архивных данных и начаты работы по актуализации транспортной модели.

Напомним, идея соединить скоростной автомобильной дорогой курорты Северного Кавказа и Краснодарского края появилась в 2016 году.