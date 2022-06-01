Сельскохозяйственные ярмарки в КЧР посвятят столетию республики

1 июн. 21:52

Во всех регионах Карачаево-Черкесии (КЧР) пройдут сельскохозяйственные ярмарки, посвященные празднованию 100-летия республики, свои товары на них представят производители мяса, молока и овощей, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии стартует серия сельскохозяйственных ярмарок, посвященных 100-летию республики. По поручению главы КЧР Рашида Темрезова ярмарки пройдут во всех районах республики", - отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Среди товаров местных сельхозпроизводителей со скидками в 10-15% будет продукция агрокомбината "Южный", фермерского хозяйства "Фирма Сатурн" и Эркен-Шахарского сахарного завода.

Первая ярмарка пройдет уже в эту пятницу в селе Курджиново Урупского района, она будет сопровождаться концертной программой с участием творческих коллективов района.