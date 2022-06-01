Безработица в России достигла минимума за 10 лет

1 июн. 21:48

Уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, в апреле составил 4% - это минимум за 10 лет, рассказал гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

"Благоприятная ситуация на рынке труда сохраняется. Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле составил 4,0% - это минимальное значение за последние 10 лет. Число безработных составило 3 млн человек, что на 22,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 2,4% меньше, чем в марте 2022 года", - цитирует Платыгина ТАСС.

Эксперт обратил внимание и на рост найма в целом, о чем говорит увеличение зарплат сотрудников - они на 16,4% выше, чем месяц назад. На портале "Работа России" на данный момент представлено более 2 млн предложений для соискателей, с начала марта их стало больше на 400 тыс.

Платыгин пояснил, что российский рынок труда постепенно приспосабливается к новым условиям - никаких "массовых высвобождений" не наблюдается.

В то же время, указал руководитель ВНИИ труда, позитивная динамика объясняется в том числе сезонным фактором: в апреле активно ведется рекрутинг на летние работы, параллельно при этом сотрудники остаются и на "зимних" сезонных работах.