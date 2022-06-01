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Свыше 440 т клубники собрали весной на Кубани 

Свыше 440 т клубники собрали весной на Кубани 

В Краснодарском крае с начала года собрали уже 440 тонн клубники, рассказал министр сельского хозяйства региона Федор Дерека. 

"В Краснодарском крае начался "высокий" ягодный сезон – сейчас садоводы собирают клубнику. В тепличных хозяйствах и открытом грунте с площади около 60 га уже собрали порядка 440 тонн ягоды", - сообщил он. 

Больше всего ягод собрали в Белореченском районе – 310 т. 

В пресс-службе администрации края отметили, что ягоды выращивают преимущественно личные подсобные хозяйства, на их долю приходится 97% всего урожая. 

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