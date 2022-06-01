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Совет управляющих МАГАТЭ может рассмотреть проект резолюции по Ирану

Совет управляющих МАГАТЭ может рассмотреть проект резолюции по Ирану

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на очередном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, которое пройдет в Вене с 6 по 10 июня, может быть рассмотрен проект резолюции по Ирану.

"Ходят слухи, что проект резолюции по Ирану может быть вынесен на рассмотрение в ходе заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Два вопроса в этой связи. Будет ли данная резолюция способствовать поддержанию деловых отношений между Тегераном и МАГАТЭ? Поможет ли эта резолюция процессу восстановления СВПД? Сомневаюсь", - написал Ульянов в своем Telegram.

Ранее о возможности вынесения проекта такой резолюции на обсуждение очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ сообщили несколько европейских новостных агентств со ссылкой на дипломатические источники в странах Запада, участвующих в МАГАТЭ.

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