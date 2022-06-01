Сказочный мир Аббаса Кязимова на ВДНХ

Сегодня в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка автора уникального "коврового стиля" в живописи, азербайджанского художника Аббаса Кязимова (1956–2021), посвященная Международному дню защиты детей. В своих работах Кязимов, представитель Апшеронской школы - группы художников, которые во многом определяли своеобразие азербайджанского искусства XX века - стремился к ясности выражения своих замыслов, отталкиваясь от детского восприятия, простоты и безусловной любви.

Открывая вечер, посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева, его президенту Мехрибан Алиевой и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, которые держали под контролем реставрацию павильона "Азербайджан", где теперь постоянно проводится множество мероприятий, рассчитанных на разную аудиторию. Говоря об Аббасе Кязимове, Полад Бюльбюль оглы заметил, что в 1981 году они вместе снимались в фильме ”Не бойся, я с тобой” режиссера Юлия Гусмана, где Аббас представлял команду каратистов и в небольшой роли выступил сам: "С тех пор мы подружились. У меня дома хранится несколько подаренных им картин. Это очень оригинальный стиль, который вобрал в себя многие элементы азербайджанского искусства, стиль Апшеронской художественной школы. Художник стал известен во всем мире - картины Аббаса хранятся в лучших галереях не только Российской Федерации, но и других стран".

"Он был удивительно скромным, очень дружелюбным, теплым человеком, настоящим другом, с которым всегда можно было о чем-то поговорить, чем-то поделиться. Будучи и министром культуры, и потом послом, я содействовал продвижению его творчества. Мы устраивали его выставки и в Баку, и в Москве. Никто не мог предположить, что Аббас, который занимался спортом, который почти профессионально занимался карате, уйдет от нас из-за этой жуткой болезни XXI века. Это очень тяжело сознавать, тем более когда человек полон сил, творческих планов, и вдруг смерть буквально вырвала его из наших рядов, - заявил азербайджанский дипломат. - На этой выставке представлено много его солнечных картин, зовущих к добру, к взаимопониманию, что сегодня, в наше тяжелое время, очень важно. Думаю, память о нем будет жить в сердцах друзей и, конечно, в картинах, художественных работах, которые он создал. Пройдет много лет, но эти картины будут говорить сами за себя".

Вдова художника Лейла рассказала, что это уже вторая выставка за последнее время: "Первая проходила с 8 по 28 апреля в выставочных залах Дома-музея Марины Цветаевой и называлась "Посвящение любви". А сегодня – 1 июня – мы хотели посвятить выставку миру детства, назвали ее ”Сказочный мир” и подобрали работы, которые отвечают интересам детей, Дети очень любят произведения Аббаса. Мы видим здесь сказочные, волшебные образы животных, но художник вкладывал в них философские образы понимания мира, гармонии, доброты, чувства прекрасного и абсолютной идиллии. Вы, разглядывая его работы, можете увидеть то, что отвечает чаяниям вашего сердца. Думаю, что никого не оставит равнодушным ни графика, ни живопись. Стиль художника узнаваемый. Его "ковровый стиль" характеризуется передачей чистого цвета, чередованием теплых и холодных цветов, которые дают пульсацию, энергетический посыл. Думаю, что задумка в стенах этого павильона полностью осуществилась".

Директор информационного агентства ТАСС Михаил Гусман рассказал "Вестнику Кавказа": "Я дружил с Аббасом много десятилетий, очень любил его как человека чистого, искреннего, глубокого и, конечно, как художника. Символично, что его выставка открывается 1 июня, потому что у Аббаса очень много было работ, связанных с детьми, с животным миром, который так любят дети. Он обожал детей, находил с ними теплый и искренний общий язык. Я рад, что память об Аббасе жива в его работах, на этой выставке. Думаю, что таких выставок будет еще много и много. Хочу поблагодарить руководство павильона "Азербайджан", директора Саадат Кадырову, которая организовала эту выставку, семью Аббаса за то, что они подобрали эти работы. Уверен, что очень много людей посетит эту выставку с любовью и к Аббасу, и к его творчеству".

По словам Михаила Гусмана, Аббас Кязимов "был чистым человеком, очень искренним, преданным дружбе, патриотом своей Родины, Азербайджана. Мы с ним очень много говорили. Он переживал за всё, что происходило у него на Родине, хотя многие годы жил в Москве, но он был неотделимой частицей азербайджанской земли, он был воплощением азербайджанца".

Директор павильона "Азербайджан" на ВДНХ Саадат Кадырова рассказала, что уже стало доброй традицией 1 июня, в Международный день защиты детей, открывать в павильоне интересные выставки: "В прошлом году это была международная выставка работ детей Фонда Эрьзи, а в этом году - выставка великолепного художника-азербайджанца Аббаса Кязимова.

Я познакомилась с Аббасом совсем незадолго до его кончины. Мы строили планы, договаривались о том, что проведем его выставку. Когда я узнала о том, что его не стало, для меня стало вопросом чести - сделать выставку Аббаса здесь, как я и обещала. Аббас был человеком невероятно добрым. Его любили и уважали люди, которые вписали свое имя в историю России и Азербайджана. Уважали за открытость, за искренность, за человечность. Он очень переживал потерю Карабаха. Это была боль, которую он отражал в своих картинах; у него есть целая серия картин, посвященных Ходжалинской трагедии. И он невероятно радовался, когда территории были возвращены, когда Азербайджан одержал победу. Он не дожил буквально два дня до первой годовщины победы. Его не стало 8 ноября. Я хочу открыть эту выставку как дань памяти Аббаса. Хочу, чтобы она стала еще одним продолжением его творчества, продолжением его пути".

Елена Жук, в разное время курировавшая Музей истории ГУЛАГа, Музей Скрябина, Дом Гоголя, Дом-музей Марины Цветаевой, рассказала: "Выставка Аббаса проходила в Доме-музее Марины Цветаевой весной. Этот дом в Борисоглебском переулке - особенный адрес для Москвы. Это дом, который сводит, знакомит людей. Это дом скрещения, пересечения судеб. Так случилось, что именно там, в Борисоглебском переулке, скрестились жизни многих людей, и мне посчастливилось познакомиться с Аббасом. Он был одним из тех, кто в конце 1980-х спасал дом, мемориальный адрес великого поэта. Аббас, наряду с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, Ириной Александровной Антоновой, с Надеждой Катаевой-Лыткиной, основателем музея, с Эсфирь Семеновной Красовской, первым директором музея, был в плеяде тех деятелей культуры, для которых этот адрес был особым местом, кто считал своим долгом этот дом сохранить. В память об Аббасе мне хочется еще раз сказать самые искренние слова благодарности за то, что этот дом оказался спасенным.

Год назад, 10 июня, Аббас принимал нас с коллегами из музея в одной из высоток на Новом Арбате. Попав под очарование Аббаса, мы вдохновились идеями будущей выставки, говорили о том, что она должна обязательно состояться к новому году, что центральной темой выставки должна быть тема детства. Аббас - прекрасный художник и человек с большим сердцем. Он помогал детям с высоким умственным развитием, придумал свою особенную методику... Человек жив, когда жива память о нем. Для художника, наверное, лучшая память - его выставки. Поэтому отдавая сегодня дань памяти Аббасу, выражаю благодарность уважаемому руководству павильона ”Азербайджан” за то, что эта выставка открывается в такой знаковый день, 1 июня. Аббас, светлая вам память и огромное вам спасибо за ваше большое сердце".