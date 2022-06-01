В трех районах Дагестана укрепят речные берега для снижения риска подтопления

1 июн. 21:18

Руководство Дагестана намерено затратить на углубление русел рек в республике порядка 30 млн рублей в текущем году - это поможет избежать подтопления нескольких районов. Такое сообщение распространила пресс-служба правительства региона.

"На текущий год на работы по расчистке и дноуглублению русел рек выделены субвенции в объеме 29,5 млн рублей, на следующий год - 31,7 млн рублей", - цитирует его ТАСС.

Министр природных ресурсов и экологии Ибрагим Ибрагимов отметил, что затопление реки Сулак из-за резкого сброса воды Чирюртовской ГЭС угрожает в нескольких поселениях Кизилюртовского, Хасавюртовского и Бабаюртовского районов.