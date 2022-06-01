Лейла Алиева организовала праздник для детей в Гяндже (ФОТО)

1 июн. 20:48

Праздник для детей шехидов, а также лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе был проведен в Гяндже по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и главы Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщает Trend, в мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей, приняли участие жители Гянджинского детского дома и Гянджинского филиала детских деревень SOS. Им накрыли столы, а аниматоры и клоуны развлекали малышей, играли с ними в интересные игры, создали праздничное настроение.

Стоит отметить, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и глава Общественного объединения IDEA Лейла Алиева отличается вниманием и заботой о детях, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, а также о детях из малообеспеченных семей. По ее инициативе всегда оказывается поддержка и помощь детям этой категории.