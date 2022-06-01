Граждане Турции ответят в суде за осквернение Вечного огня в Йошкар-Оле

1 июн. 20:28

Трое туристов из Турции, осквернившие Вечный огонь в Йошкар-Оле, предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Марий Эл.

В феврале текущего года граждане Турции пришли в городской Центральный парк культуры и отдыха, где и увидели мемориальный комплекс.

По версии следствия, "желая публично продемонстрировать свое превосходство над окружающими и циничное пренебрежение нормам морали и нравственности", туристы осквернили символ воинской славы России.

Отмечается, что действия нарушителей запечатлели камеры слежения. Само видео распространилось в социальных сетях. Злодеев удалось задержать в день совершения преступления.

"По уголовному делу проведена комплексная судебная историко-психологическая экспертиза, допрошены свидетели. Материалы уголовного дела составили два тома. Прокурором утверждено обвинительное заключение", - сказано в сообщении ведомства.