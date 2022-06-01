Bloomberg сообщило о невыплате Россией $1,9 млн процентов по долговым обязательствам

1 июн. 20:39

РФ нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на $1,9 млн, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на постановление Комитета по анализу кредитных деривативов Международной ассоциации свопов и деривативов.

По его данным, эта сумма должна была войти в выплату по российским государственным облигациям, совершенную в начале мая, размер страховых выплат держателям облигаций РФ может достигнуть $3,2 млрд, пишет ТАСС.

"Пазмер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был совершен, означают, что постановление [Комитета по анализу кредитных деривативов] не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям", - уверены в агентстве.