Грузинское вино впервые окажется на прилавках Катара

1 июн. 20:09

Дистрибьюторская компания Qatar Distribution Company объявила о продаже грузинских вин в своих торговых сетях в Катаре с 27 мая.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства вина, сейчас в Катаре представлено 12 наименований вин из Грузии.

В Агентстве подчеркнули, что скоро продукцию смогут приобрести постояльцы пятизвездочных отелей. Также вино будет продаваться тех в местах Дохи, где разрешено продавать алкоголь.

Грузинское вино оказалось в Катаре благодаря многолетнему сотрудничеству и работе диппредставительства страны в Катаре и компании Qatar Distribution Company, которая имеет эксклюзивную лицензию на торговлю и импорт спиртного в Катаре.