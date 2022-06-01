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Мужчина едва не зарезал сына своей подруги на Ставрополье, открыто уголовное дело

Мужчина едва не зарезал сына своей подруги на Ставрополье, открыто уголовное дело

Житель Изобильного стал фигурантом уголовного дела по факту угрозы убийством сыну своей сожительницы и причинения легкого вреда его здоровью. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Участковому станицы Новотроицкой поступил звонок о ЧП.

"Прибыв на место происшествия, полицейский выяснил, что к совершению противоправного деяния причастен 37-летний сожитель матери потерпевшего", - отметили в полиции.

Оказалось, что между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого старший из них с ножом в руке начал озвучивать угрозы убийством в адрес заявителя, а потом нанес ему удар в живот.

В отделе агрессор сознался в содеянном.

Открыты уголовные дела по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) и п. "в" ч. 2 ст. 115 (умышленное причинения легкого вреда здоровью) УК РФ, они соединены в одно производство.

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