Мужчина едва не зарезал сына своей подруги на Ставрополье, открыто уголовное дело

1 июн. 20:18

Житель Изобильного стал фигурантом уголовного дела по факту угрозы убийством сыну своей сожительницы и причинения легкого вреда его здоровью. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Участковому станицы Новотроицкой поступил звонок о ЧП.

"Прибыв на место происшествия, полицейский выяснил, что к совершению противоправного деяния причастен 37-летний сожитель матери потерпевшего", - отметили в полиции.

Оказалось, что между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого старший из них с ножом в руке начал озвучивать угрозы убийством в адрес заявителя, а потом нанес ему удар в живот.

В отделе агрессор сознался в содеянном.

Открыты уголовные дела по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) и п. "в" ч. 2 ст. 115 (умышленное причинения легкого вреда здоровью) УК РФ, они соединены в одно производство.