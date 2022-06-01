В КЧР увеличат прожиточный минимум

1 июн. 19:48

В Карачаево-Черкесии увеличат прожиточный минимум на 10%, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Величина показателя на душу населения считается по основным социально-демографическим группам жителей. Так, прожиточный минимум на душу населения в КЧР составит 12 667 рублей. Для трудоспособного населения сумма достигнет 13 806 рублей. Пенсионеры будут получать минимально 10 893 рубля, а прожиточный минимум для детей составит 13 201 рубль.

Как отметила, замминистра труда и соцразвития республики Мадина Шаева, цифры были получены на основе расчетов специалистов министерства труда РФ.