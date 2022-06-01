ВВП РФ в апреле уменьшился на 3%

1 июн. 19:47

ВВП России в апреле упал на 3% в годовом измерении, сказано в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в экономике".

В марте фиксировался рост показателя на 1,3%, в феврале - на 4,1%, в январе - 5,6%, пишет "Интерфакс".

В январе-апреле министерство оценило рост ВВП в 1,7% в годовом исчислении.

"На фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3% г/г после роста на 1,3% г/г в марте. Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транпортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса", - отмечено в обзоре.