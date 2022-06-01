Лавров назвал причину срыва поставок зерна

1 июн. 19:34

Запад, упрекая Россию в срыве поставок зерна, не говорит о том, что суда с российскими флагами, занимающиеся перевозками, подпали под западные санкции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Есть проблема и с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно: их не принимают в иностранных портах, европейских портах, и их не страхуют", - сказал он на пресс-конференции в Эр-Рияде, пишет "Интерфакс".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все логистические, финансовые цепочки, связанные с поставками зерна на мировые рынки, попали под антироссийские санкции.